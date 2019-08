Rocket League non smette di evolversi: annunciati in video i contenuti del Rocket Pass 4

Dopo aver sorpreso il proprio pubblico annunciando l'eliminazione delle loot box di Rocket League, gli autori di Psyonix svelano alla Gamescom il Rocket Pass 4 e i contenuti dei livelli gratis e Premium che accompagneranno la prossima Stagione del loro iconico arcade racing "a vocazione calcistica".

Con il trailer i presentazione del Rocket Pass 4, gli autori statunitensi confermano che la Stagione 12 partirà il 27 agosto e, diversamente dall'evento estivo dedicato agli anni '80, sarà a tema rally, con tutte le conseguenze che potete facilmente immaginare in termini di contenuti sbloccabili e modifiche alle arene.

La scalata verso i livello Pro del Rocket Pass 4 avrà ufficialmente inizio il 28 agosto: partecipando alle partite classificate e alle attività specifiche dell'evento potremo sbloccare la Mudcat, la nuova Battle-Car ispirata al rally. Ma non è tutto.

Seguendo i suggerimenti della community, i vertici di Psyonix hanno infatti deciso di rivedere il sistema delle Sfide stagionali per darne ulteriore risalto evitando che scadano alla fine di ogni settimana. Ciascuna Sfida offrirà inoltre un quantitativo maggiore di punti esperienza, consentendoci così di velocizzare l'acquisizione dei 70 livelli del Rocket Pass 4 sia per quanto riguarda la sua "scaletta" gratuita che per i premi accessivili solo a chi ne acquisterà la versione Premium.

Il Rocket Pass 4 si concluderà il 4 dicembre: il Premium Pass darà diritto a un pacchetto di 20 Chiavi da utilizzare per sbloccare nuove personalizzazioni per le Battle-Car.