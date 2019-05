Rocket League non verrà rimosso da Steam dopo l'acquisizione di Epic Games

Nella giornata di ieri Epic Games ha annunciato l'acquisizione di Psyonix e di Rocket League, nel comunicato stampa si parlava del prossimo arrivo del gioco su Epic Games Store con conseguente rimozione da Steam. La compagnia ha ora chiarito la situazione.

Con una nota inviata al sito USGamer, Epic Games fa sapere che "Rocket League continuerà ad essere venduto su Steam e non abbiamo piani per interrompere la distribuzione del gioco su questa piattaforma. Il gioco potrà ancora essere acquistato su Steam e i gli utenti godranno del massimo supporto, per chi ha già acquistato Rocket League su Steam invece non cambierà nulla."

Epic rivela inoltre che "i piani per il supporto a lungo termine e per il futuro di Rocket League verranno annunciati prossimamente", senza però scendere in ulteriori dettagli. Al momento le cifre dell'acquisizione non sono note, l'operazione dovrebbe essere conclusa e perfezionata entro il mese di giugno, la compagnia ha ribadito in chiusura che il gioco continuerà ad essere venduto regolarmente su PC e console e supportato con continui aggiornamenti, esattamente come accaduto fino ad oggi.