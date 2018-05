Rocket League: la nuova arena Salty Shores e la Season 8 arriveranno il 29 maggio

Psyonix ha finalmente rivelato la data di uscita del prossimo grande aggiornamento di Rocket League che introdurrà tanti nuovi contenuti e decreterà l'inizio dell'ottava stagione competitiva: 29 maggio 2018.

La software house ha celebrato l'occasione pubblicando un trailer che richiama gli anni '80 in cui ci vengono mostrate le novità dell'update, come la nuova arena Salty Shores che porterà le avvincenti sfide di Rocket League in una soleggiata ambientazione costiera, diversi oggetti cosmetici inediti e nuova musica in-game con il pacchetto Rocket League x Monstercat Vol. 3. Psyonix ha inoltre annunciato l'arrivo di un evento a tempo a tema estivo, intitolato Beach Blast, che si terrà dall'11 giugno al 2 luglio. Ulteriori informazioni a riguardo verranno condivise nei prossimi giorni. Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento di Rocket League?