Rocket League: la nuova patch migliora la risoluzione su Switch in modalità portatile

L'edizionediriceverà quest'oggi la patch 1.40 che include alcune novità davvero interessanti. L'aggiornamento, infatti, oltre a risolvere i bug segnalati dalla community, introduce alcune migliorie dedicate ai controlli e alla risoluzione.

Nello specifico, l'update aumenta la sensibilità degli stick analogici dei Joy-Con e aumenta la risoluzione in modalità portatile. Purtroppo al momento la software house non ha condiviso informazioni dettagliate riguardo questo ultimo punto, per scoprire quale sarà l'entità dei miglioramenti, quindi, non ci resta altro che attendere ulteriori notizie da parte di Psyonix o eventuali video-analisi da parte dei portali specializzati. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che lo studio in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment lancerà su Nintendo Switch una Collector's Edition di Rocket League. Questa edizione speciale sarà disponibile a partire dal il 25 gennaio 2018 e includerà, al prezzo di 39.99 dollari, il gioco completo, diversi oggetti estetici ispirati a Flash, una stampa in tiratura limitata realizzata dal concept artist Jay Zhang, i pacchetti DLC Supersonic Fury,Revenge of the Battle-Cars e Chaos Run, e infine le auto aggiuntive Aftershock, Marauder, Esper e Masamune. Per tutte le informazioni sulla versione Switch di Rocket League, vi consigliamo di leggere la nostra recensione. P.s. Avete già dato un'occhiata nuovo evento stagionale a tema natalizio?