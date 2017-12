Rocket League: il nuovo evento natalizio inizierà il 12 dicembre

ha annunciato che il nuovo evento natalizio di(chiamato "Frosty Fest") inizierà alle 02:00 italiane del 12 dicembre. I giocatori avranno l'opportunità di sbloccare nuovi oggetti a tema, sulla falsariga dell'evento dedicato ad

Il Frosty Fest rimarrà attivo dalle 02:00 del 12 dicembre fino alle 19:00 del 2 gennaio. Durante questo periodo, ogni volta che si porterà a termine una partita si otterrà un certo quantitativo di "Snowflakes" (la nuova valuta dell'evento) da spendere per sbloccare oggetti, verniciature, casse e chiavi di decodifica.

Per quanto riguarda le chiavi con cui decodificare le casse, Psyonix ha ascoltato attentamente i feedback dei giocatori risalenti ad Halloween, e in vista del Frosty Fest modificherà il numero di chiavi ottenibili durante l'evento (ulteriori dettagli verranno forniti in seguito). Siete pronti a tornare nelle arene di Rocket League?