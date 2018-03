Rocket League: il nuovo update con la modalità Torneo arriverà il 3 aprile

ha annunciato che il nuovo aggiornamento primaverile disarà disponibile a partire dal 3 aprile su tutte le piattaforme. Tra le novità principali, l'update aggiunge la possibilità di organizzare e partecipare ai

La nuova modalità Torneo è già stata provata da alcuni utenti Steam a fine febbraio, quando gli sviluppatori hanno messo a disposizione una versione Beta con cui testarne la stabilità e le feature. Come potete vedere nel nuovo filmato pubblicato da Psyonix (lo trovate in cima alla notizia), questa modalità offrirà agli utenti di Rocket League la possibilità di creare e partecipare ai tornei online, permettendo di personalizzare i vari aspetti della competizione.

Tra le altre novità in arrivo con l'update primaverile, segnaliamo l'introduzione di nuove icone a schermo con cui comunicare più in dettaglio gli eventuali problemi di connessione (come la perdita dei pacchetti), nuove opzioni per la colonna sonora e un nuovo sistema di notifiche che ci avvertirà se un giocatore da noi segnalato è stato bannato. Previsti anche una serie di miglioramenti tecnici per la versione Nintendo Switch del gioco.

