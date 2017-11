Rocket League: disponibile l'aggiornamento 1.39 su tutte le piattaforme

continua a supportare incessantementee ha appena pubblicato l'aggiornamento 1.39 su tutte le piattaforme su cui è attualmente disponibile.

L'update interviene su molteplici aspetti dell'esperienza, alcuni esclusivi di determinate edizioni del gioco. Su PC, ad esempio, sono state incrementate le prestazioni nelle mappe Aquadome, Core 707, Starbase ARC e Urban Central con gli shader di alta qualità disattivati, e migliorata la gestione della CPU durante le partite online, nei frangenti in cui il server invia al gioco correzioni sulla fisica. Su PlayStation 4 è stato rimosso un raro bug che causava la corruzione di alcune texture, mentre su Xbox One sono stati eliminati i problemi di stuttering al framerate con il V-Sync disattivato.

Tra le altre cose, inoltre, è stata implementata l'esplosione per i goal ispirata a Batman e rivolta a tutti i possessori della Batmobile, già annunciata nei giorni scorsi. Queste non sono le uniche novità introdotte, per una lista completa vi rimandiamo al dettagliato changelog pubblicato sul sito ufficiale dedicato al titolo.

Rocket League è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 14 novembre debutterà anche su Nintendo Switch, al prezzo di 19,99 euro, dove potrà vantare alcuni contenuti esclusivi come le auto ispirate a Mario, Luigi e Metroid.