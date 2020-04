Rocket League: la palla prende fuoco! Svelato in video l'evento speciale Heatseeker

Le misure per il distanziamento sociale attuate nei Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID-19 stanno spingendo sempre più persone a "rifugiarsi" in mondi virtuali come quello di Rocket League. Psyonix decide così di arricchire di contenuti l'attuale Stagione con l'evento speciale Heatseeker.

La nuova modalità del celebre arcade racing competitivo partirà ufficialmente alle ore 17:00 italiane di giovedì 16 aprile e si concluderà alla medesima ora di lunedì 20 aprile. Una volta effettuato l'accesso a queste sfide, gli appassionati di Rocket League potranno sfidarsi in partite ancora più frenetiche che adotteranno una meccanica di gioco quantomai originale.

All'interno delle gare Heatseeker, infatti, la palla aumenterà gradualmente la propria velocità ogni volta che la colpiremo e, cosa più importante, si dirigerà automaticamente verso le aree delle due squadre! Colpendola direttamente senza farla sbattere sulle pareti la vedremo sfrecciare verso la porta avversaria, ma se la faremo rimpalzare sui muri si dirigerà verso lo specchio della nostra porta.

Il filmato di presentazione confezionato da Psyonix ci aiuta a chiarire meglio le insolite dinamiche di gameplay che ci attendono cimentandoci in questa attività che, è bene precisarlo, non andrà a influenzare le lobby multiplayer "classiche" ma correrà parallelamente alla progressione dell'esperienza da acquisire per sbloccare gli oggetti e le personalizzazioni offerte dal Rocket Pass 6 di Rocket League.