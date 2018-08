Rocket League: la patch 1.50 introduce il nuovo sistema di progressione e i Club

Questo pomeriggio Psyonix ha pubblicato l'atteso aggiornamento 1.50 di Rocket League (dal peso di 2,8 GB su PC) che ha introdotto alcune funzionalità molto importanti, tra cui il nuovo sistema di progressione e i Club.

Tanto per cominciare, è stato modificato pesantemente il sistema di progressione (ottenimento d'esperienza e aumento di livello). È ora possibile guadagnare XP solo nelle partite multiplayer casuali e competitive. Il quantitativo di punti XP assegnati dipende dalla lunghezza dei match, incluso i supplementari fino ad un massimo di 20 minuti. Sono inoltre stati introdotti 6 obiettivi/trofei e nuovi bonus XP per: punteggio a fine partita, MVP, partite consecutive, vittorie settimanali e il rimpiazzo di un bot nei match casuali. L'esperienza viene assegnata solo per le partite completate. Dal livello 20 in poi, inoltre, d'ora in avanti servirà un quantitativo fisso di XP per salire di livello, e non progressivamente crescente come in passato. Il livello di tutti gli utenti è stato adeguato in automatico a tale sistema.

I giocatori possono ora formare dei Club, che possono ospitare fino a 20 membri. È possibile scegliere il nome, la tag, i colori primari e secondari e disputare partite contro altri club. È supportato il cross-play, ma sarà possibile invitare giocatori di altre piattaforme solo quando debutterà il sistema RocketID.

L'aggiornamento 1.50 prepara il gioco al debutto del Rocket Pass 1, che diverrà disponibile tra una settimana. Sarà a pagamento, affiancherà il normale sistema di progressione e fornirà ricompense esclusive salendo di livello. Ulteriori informazioni saranno svelate al debutto. Per tutti i dettagli sui bug risolti dall'update 1.50 vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.