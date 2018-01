Rocket League per Nintendo Switch: Psyonix introdurrà due modalità grafiche entro aprile

ha da poco annunciato un’interessante novità per l’edizionedi: la software house è al lavoro per introdurre entro la fine di aprile due diverse: Performance Mode e Quality Mode.

In Performance Mode il gioco girerà a 60 frame al secondo con una risoluzione pari a 900p in modalità docked e 720p in modalità portatile. In Quality Mode, invece, il framerate sarà bloccato a 30 fotogrammi al secondo, in compenso saranno presenti effetti grafici aggiuntivi e la risoluzione raggiungerà i 1080p in modalità docked e i 720p in modalità portatile. La software house ha inoltre confermato l’arrivo del supporto a Xbox One X entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che recentemente Psyonix ha annunciato di voler introdurre anche la possibilità di creare party cross-play, e che la Rocket League Collector’s Edition è adesso disponibile su Nintendo Switch al prezzo di39.99 euro.