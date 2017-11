Rocket League per Switch: positivi i primi voti della stampa internazionale

La versionediè disponibile dal 14 novembre, ma i primi voti della stampa internazionale sono arrivati soltanto nelle ultime ore. Stando alle valutazioni assegnate dai giornalisti, il porting Nintendo del gioco di Psyonix sta ricevendo un'accoglienza positiva.

Si parte con i 90/100 assegnati da Nintendo Life, Pocket Gamer UK, Metro Game Central e GameSpot, passando per l'86/100 di IGN Spain e l'85/100 di God is a Geek. Attualmente, il voto più basso rimane l'80/100 assegnato da testate come Wccftech, Twinfinite, Vandal e Game Revolution. Nel momento in cui riportiamo la notizia, il punteggio Metascore del gioco ammonta a 86/100.

Ricordiamo che la versione Nintendo Switch di Rocket League includerà tre automobili esclusive dedicate a Mario, Luigi e Samus, senza dimenticare il supporto cross-play per giocare in rete con gli utenti PC e Xbox One.