Rocket League per Switch: svelata la dimensione dei file di gioco

Mancano ormai pochissimi giorni all'atteso lancio dipere oggi abbiamo scoperto a quanto ammonterà la dimensione del download dei file di gioco.

Secondo quanto indicato sul Nintendo eShop nordamericano, i possessori della nuova console ibrida di Nintendo dovranno liberare almeno 4,8 GB di spazio. Una dimensione tutto sommato contenuta, che non dovrebbe creare particolari problemi ai giocatori.

Vi ricordiamo che la versione Switch debutterà martedì 14 novembre e che potrà anche vantare la presenza di alcuni contenuti esclusivi, come le auto ispirate a Mario, Luigi e alla serie Metroid.

Rocket League è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle scorse ore si è aggiornato su tutte le piattaforme alla versione 1.39 risolvendo alcuni bug specifici ed introducendo l'esplosione per i goal ispirata a Batman per tutti i possessori della Batmobile.