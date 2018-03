Rocket League per Switch: l'update del 3 aprile aumenterà la risoluzione fino a 1080p

ha annunciato che il prossimo aggiornamento diin arrivo il 3 aprile aumenterà la risoluzione massima su. Giocando in modalità docked verranno raggiunti i 1080p, mentre in modalità portatile si arriverà ai 720p.

"60fps su tutta la linea con risoluzione dinamica. Se invece preferite i dettagli visivi al frame rate più alto, l'attivazione della modalità "Qualità" riduce i fps a 30 e blocca la risoluzione a 1920 × 1080 (modalità docked) o 1280 × 720 (modalità portatile). La Modalità Qualità, inoltre, abilita automaticamente diverse funzioni grafiche avanzate per i riflessi, le ombre dinamiche e la profondità di campo." dichiara lo sviluppatore.

Come confermato da Psyonix, dunque, il prossimo aggiornamento di Rocket League permetterà di bloccare la risoluzione su Nintendo Switch a 1080p nella modalità docked e a 720p in quella portatile, rinunciando però ai 60fps. Una soluzione interessante per chi preferisce la fedeltà grafica a un frame rate più alto.

Ricordiamo inoltre che il prossimo update di Rocket League, in arrivo il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, include tra le altre cose la nuova modalità Torneo, con la quale sarà possibile creare e partecipare a un serie di competizioni online con gli altri giocatori.