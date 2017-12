Rocket League è il più venduto della settimana sull'eShop, Enter the Gungeon secondo

Dopo due settimane dominate daè tornato in testa alla classifica settimanale di vendite del

Il titolo di Psyonix è riuscito a catturare anche l'attenzione gli utenti della console ibrida di Nintendo, dopo il successo ottenuto negli anni scorsi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Debutta invece in seconda posizione Enter the Gungeon, novità della settimana giunta sul mercato il 18 dicembre. Chiude il podio il sempreverde Super Mario Odyssey. Il precedente capolista, Xenoblade Chronicles 2, è invece scivolato in nona posizione.

Ecco a voi la top 20:

Rocket League Enter the Gungeon Super Mario Odyssey Overcooked: Special Edition Stardew Valley Brawlout Mario Kart 8 Deluxe Zelda: Breath of the Wild Xenoblade Chronicles 2 Human: Fall Flat SteamWorld Dig 2 Minecraft: Nintendo Switch Edition Yooka-Laylee Nine Parchments The Elder Scrolls V: Skyrim Romancing SaGa 2 Splatoon 2 Sonic Mania Snipperclips Resident Evil Revelations 2

Rocket League per Nintendo Switch si è recentemente aggiornato per risolvere alcuni bug e supportare una risoluzione maggiore in modalità portatile. L'analisi tecnica approfondita di Digital Foundry non ha tardato ad arrivare.