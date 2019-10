Rocket League si prepara a festeggiare Halloween! Annunciato evento a tema

Iniziato ormai il mese di ottobre, molti team di sviluppo si preparano a dare il via a speciali eventi dedicati ad Halloween: tra questi, anche gli sviluppatori di Psyonix.

Come potete infatti verificare in calce, la software house ha annunciato l'imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per Rocket League. Oltre ad introdurre alcuni miglioramenti al celebre titolo, l'update porrà le basi per "Haunted Hallows", evento speciale dedicato alla festività. Non si tratta di una novità totale per i giocatori: quella di quest'anno sarà infatti la terza edizione dell'evento in-game a tema Halloween.

I festeggiamenti prenderanno ufficialmente il via con la pubblicazione dell'aggiornamento di ottobre, attesa in contemporanea su tutte le piattaforme supportate da Rocket League. L'esordio del contenuto è stato fissato da Psyonix per il prossimo lunedì 14 ottobre, alle ore 10 a.m. PDT, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Prima di allora, la software house condividerà con la propria community ulteriori dettagli sull'evento: maggiori informazioni su Haunted Hallows arriveranno infatti nel corso di questa settimana.



In attesa di scoprire che cos'ha in serbo il team di sviluppo per l'arrivo di Halloween, ricordiamo che sono stati recentemente condivisi dettagli sul nuovo sistema dei Blueprint, in arrivo in Rocket League nel corso del mese di dicembre.