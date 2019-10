Rocket League: primi dettagli sul nuovo sistema dei Blueprints

Come annunciato in agosto dagli sviluppatori, il sistema di loot box in Rocket League verrà presto sostituito con un nuovo metodo basato su oggetti casuali. La transizione avverrà entro la fine del 2019 e oggi sono state pubblicate nuove informazioni.

Con un aggiornamento nel mese di dicembre verrà introdotto il sistema dei Blueprints. Alla fine di ogni match si avrà la possibilità di ricevere un Blueprint, un nuovo tipo di drop che sostituirà le casse. Una volta ricevuto verrà mostrato il contenuto al suo interno e il prezzo specifico per quell'oggetto. Si potrà quindi decidere se pagare per ottenere l'item o se conservare il Blueprint per creare un oggetto in seguito. Proprio come le casse anche i Blueprint saranno caratterizzati da speciali attributi.

Inoltre, verrà implementata una nuova moneta di gioco chiamata Credits che sostituirà le Keys. I Credits potranno essere utilizzati per i Blueprints, per il nuovo Item Shop e per comprare il Rocket Pass Premium. Una volta effettuato l'aggiornamento tutte le Keys e le casse verranno automaticamente convertite in Credits e Blueprints

La svolta di Rocket League non è stata gradita da tutti gli utenti. In molti sembrano infatti apprezzare l'attuale sistema di loot box. In ogni caso la scelta di Psyonix segue le molte prese di posizione sul tema, tra cui quella di Epic. Potete trovare i dettagli sul sito ufficiale di Rocket League. Voi che ne pensate?