Rocket League: primi DLC gratis, evento natalizio e Blueprints nella roadmap di fine 2019

Dopo aver aperto una finestra sulla dimensione horror del Sottosopra con l'evento di Halloween di Rocket League, gli autori di Psyonix volgono il loro sguardo al futuro per descrivere tutti i contenuti e le novità che ci attendono nel corso della fase invernale del loro racing game competitivo.

Stando agli sviluppatori della software house statunitense acquisita da Epic Games nel maggio di quest'anno, a fine 2019 ci attendono molte novità, la prima delle quali è già attiva e riguarda l'impossibilità di acquistare i pacchetti Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars e Chaos Run poichè sarà presto possibile scaricare in via del tutto gratuita le Battle Cars Dominus, Takumi, Scarab, Zippy, Ripper e Grog.

Chi ha acquistati questi DLC di recente (non più tardi dell'1 ottobre) potrà richiedere un rimborso a Psyonix seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli autori americani quando diverranno effettivi questi cambiamenti.

Di particolare interesse per tutti i fan di Rocket League è poi l'annuncio dell'evento natalizio Frosty Fest 2019 che avrà inizio a metà dicembre: prima di allora, ossia fino al termine della Stagione 12, sarà possibile sbloccare delle Decalcomanie Animate Universali attraverso la normale progressione dei livelli di esperienza delle sfide competitive.



Come suggerito dal loro nome, queste nuove decalcomanie possono essere applicate su qualsiasi Battle Car in proprio possesso: il video confezionato da Psyonix ci mostra queste nuove decalcomanie e il modo in cui "aderiscono dinamicamente" alle diverse livree. Con i prossimi aggiornamenti gratuiti di Rocket League assisteremo infine alla modifica dell'Inventario e, soprattutto, all'abbandono delle Loot Box in ragione dell'ingresso del nuovo sistema dei Blueprints.