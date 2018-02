Rocket League: la prossima settimana inizia su Steam la beta della modalità Torneo

ha annunciato che la prossima settimana prenderà il via sula fase Beta della modalità Torneo di Rocket League . Per l'occasione ha pubblicato il breve teaser che potete ammirare in apertura di notizia, dove si intravede anche il logo del decimo anniversario.

Grazie a questa modalità i giocatori potranno organizzare delle competizioni personalizzate. La fase di testing inizierà alle ore 19:00 di mercoledì 21 febbraio, e avrà fine alle ore 2:00 di sabato 24 febbraio. Per partecipare, i giocatori dovranno cliccare con il tasto destro del mouse sul gioco nella libreria di Steam, andare su proprietà e selezionare Tournaments Beta. Dopo questa operazione verrà effettuato il download di una nuova versione del titolo, con la quale sarà impossibile giocare le competitive ed usufruire delle funzionalità cross-play. In ogni caso, sarà possibile tornare alla versione precedente semplicemente deselezionando la voce Tournaments Beta.

Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest'ultima versione del gioco verrà aggiornaa entro la fine di aprile con il supporto a due differenti modalità grafiche, Performance Mode e Quality Mode.