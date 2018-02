Rocket League stringe una partnership con la WWE, in arrivo contenuti in-game a tema

continua ad ampliare la portata del brand di: come annunciato sul sito ufficiale, lo studio ha stretto una partnership con la, la federazione di wrestling più importante del mondo, per la promozione del gioco.

Grazie a questo accordo, Rocket League entrerà sempre più in contatto con il WWE Universe. Ad esempio, comparirà su UpUpDownDown -canale Youtube della WWE dedicato al gaming che può contare su oltre 1.4 milioni di iscritti- e sarà giocabile per il pubblico di Wrestlemania 34, l'evento più importante dell'anno che si terrà il prossimo 8 aprile al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans. Ovviamente la partnership poterà vantaggi anche a noi videogiocatori: nel corso della primavera verranno infatti pubblicati contenuti in-game a tema WWE.