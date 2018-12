Rocket League: Psyonix svela in video la data di lancio del Rocket Pass 2

Il successo dell'esperimento del Rocket Pass spinge i vertici di Psyonix ad ampliarne la formula con una nuova stagione che comprenderà tantissimi contenuti aggiuntivi gratuiti e a pagamento per tutti gli appassionati di Rocket League.

Il trailer confezionato dagli autori di San Diego ci offre un assaggio degli oggetti ingame e dei bonus che caratterizzeranno il Rocket Pass 2 che partirà il 10 dicembre e si avvierà alla conclusione il 18 marzo del 2019.

Come accaduto nella prima stagione cominciata il 5 settembre di quest'anno su tutte le piattaforme, infatti, anche stavolta la folta community del racing game competitivo di Psyonix potrà ottenere contenuti aggiuntivi collegati a un doppio sistema di progressione che terrà traccia dei punti esperienza ottenuti nelle partite multiplayer classificate.

I livelli "base" del Rocket Pass 2 saranno gratuiti, con la possibilità di sbloccare i livelli "premium" spendendo 10 chiavi in-game o 9.99 dollari: in entrambi i casi, all'aumento del proprio livello di XP corrisponderanno diverse ricompense come livree esclusive, topper per la propria auto preferita, scie di razzo o sottotitoli da apporre al nickname visualizzato nel banner.

Anche in virtù delle novità che ci attendono con il Rocket Pass 2, l'ultimo aggiornamento di Rocket League ha portato in dote su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch un nuovo meccanismo di assegnazione dei punteggi ingame che registra ogni singolo tocco palla effettuato dall'utente e modifica in maniera sostanziale il moltiplicatore di punti per le vittorie conseguite nelle arene online.