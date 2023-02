Rocket League, la quarta maglia del Milan diventa ufficialmente una decalcomania

Attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale del club, AC Milan e i partner PUMA e KOCHÉ hanno alzato il sipario sulla quarta maglia dei rossoneri per la stagione 2022/2023. Questo nuovo kit, caratterizzato da motivi pixelati, arriverà presto all'interno del titolo sportivo Rocket League come decalcomania per i veicoli di gioco.

Il set di decalcomanie a tema Milan, ci riferisce il comunicato, saranno disponibili nel titolo di Psyonix nel periodo compreso tra l'8 e il 21 marzo, e faranno parte del AC Milan X PUMA X KOCHÉ Pack, il quale vi darà accesso rispettivamente a:

Decalcomania PUMA x KOCHÉ per la Octane

Decalcomania PUMA x KOCHÉ per la Dominus

Ruote a tema

Questi item saranno anche acquistabili separatamente attraverso l'utilizzo dei crediti in-game. Si tratta della prima collaborazione di questo genere tra un top club europeo e il calcistico videoludico Rocket League.

Il free to play di Psyonix, ad ogni modo, non è nuovo a questo genere di iniziative. Solo qualche settimana fa, in effetti, i giocatori d'oltreoceano si sono preparati a dovere per il Super Bowl grazie agli eventi a tema NFL in Rocket League, che hanno introdotto nel gioco una serie di sfide e di vesti estetiche celebrative dell'evento.

Rocket League è un titolo sportivo disponibile in forma gratuita su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.