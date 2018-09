Rocket League raggiunge quota 50 milioni di giocatori a più di 3 anni dal lancio

Il successo di Rocket League è cosa risaputa in tutta la community del gaming, e nella giornata di oggi la software house Psyonix ha fornito i numeri raggiunti dal titolo che ha saputo sapientemente ibridare il genere automobilistico con quello calcistico.

Come annunciato da Psyonix tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, Rocket League ha ad oggi raggiunto la ragguardevole cifra di 50 milioni di giocatori in tutto il mondo. Un risultato impressionante per il titolo, che sin dal luglio del 2015 si è espanso esponenzialmente grazie ai costanti aggiornamenti e DLC rilasciati dagli sviluppatori.

Nonostante questo grande successo, Psyonix si è detta in passato poco interessata alla realizzazione di un sequel di Rocket League. Questo perché, come accennato sopra, la casa di sviluppo ha deciso di continuare a produrre nuovi contenuti per il titolo intraprendendo la strada dei cosiddetti Game as a Service.

Ricordiamo che Rocket League è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Solo pochi giorni fa, Psyonix ha confermato l'arrivo di un nuovo DLC Pack a tema Hot Wheels con cui potrete ottenere tre nuove Premium Battle Car, in arrivo su tutte le piattaforme il 24 settembre. Per tutti i dettagli aggiuntivi sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.