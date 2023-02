Rocket League e Retro Bowl si preparano al Super Bowl: arrivano gli eventi a tema NFL

State aspettando il Super Bowl? Sappiate allora che potete ingannare l'attesa con il ritorno dell'evento a tempo limitato di Rocket League interamente dedicato all'NFL.

La portata principale dell'evento consiste nell'arrivo della MTL Gridiron, la speciale modalità di gioco in cui si utilizza un pallone ovale da football. Ovviamente un evento simile sarà accompagnato da numerosi pacchetti a pagamento, grazie ai quali i fan di Rocket League potranno ampliare la loro collezione di elementi cosmetici con cui personalizzare le automobili e i loro effetti speciali.

Ecco di seguito i contenuti dell'NFL Super Bowl LVII Pack, venduto al prezzo di 650 Crediti nel negozio:

Adesivo NFL Referee

Inno del giocatore NFL Game Theme

Esplosione gol Super Bowl LVII

NFL Referee Decal

NFL Game Theme Player Anthem

Super Bowl LVII Goal Explosion

Con 1.000 Crediti, invece, potrete accaparrarvi l'NFL Fan Pack, al cui interno troverete gli adesivi, gli sfondi, le antenne e i topper dei caschi di tutte e 32 le squadre della federazione. In aggiunta, al prezzo di 700 Crediti potrete acquistare il Bundle Adesivi, nel quale sono presenti gli sticker di Cam Jordan, Boston Scott e Mecole Hardman Jr. Tutti i contenuti gratuiti e a pagamento dell'evento sono già disponibili e resteranno online fino al prossimo 14 febbraio 2023.

Per quello che riguarda invece Retro Bowl, il gioco per Nintendo Switch e dispositivi Android e iOS, verrà introdotto nel corso del fine settimana l'inedita Exhibition mode che porterà il Super Bowl all'interno del titolo sportivo old school. Tale modalità sarà giocabile sia contro l'intelligenza artificiale che contro altri utenti in carne ed ossa tramite la funzionalità pass n’ play.

Insomma, se siete appassionati dell'evento sportivo più importante dell'anno potrete divertirvi sia sulle piattaforme domestiche che quelle mobile grazie a questi eventi in game.

