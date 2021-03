Rocket League: reveal della Stagione 3 in arrivo nel concerto di Kaskade su Fortnite

In concomitanza dell'evento Llama Rama di Rocket League, Epic Games presenterà ufficialmente la Stagione 3 dell'ormai iconico battle-car racer di Psyonix con il concerto di Kaskade su Fortnite Party Reale.

L'evento crossover tra il battle royale di Epic e l'esperienza competitiva di Psyonix avrà il suo culmine nel concerto di Kaskade, uno spettacolo digitale organizzato con il partner musicale Monstercat e dedicato al nuovo EP "Reset" del DJ e produttore discografico americano.

Il concerto in questione, similarmente a quanto proposto da Epic Games nei passati appuntamenti musicali sul palco di Fortnite Party Reale, si svolgerà nella sola data del 27 marzo ma con ben tre appuntamenti in agenda, per venire incontro alle esigenze degli appassionati che desiderano assistervi.

Il concerto di Kaskade con il reveal della Stagione 3 di Rocket League è perciò previsto per sabato 27 marzo a partire dalle ore 01:00, 14:00 e 19:00 italiane. Chi assisterà allo spettacolo potrà quindi ammirare in anteprima il video di presentazione di Rocket League Season 3 e scoprire, così facendo, il tema e i contenuti della nuova fase ingame dell'arcade racing calcistico di Psyonix. Prima di scoprire cosa hanno in serbo per noi gli sviluppatori statunitensi, vi ricordiamo che l'evento Llama Rama di Rocket League sarà disponibile dal 25 marzo al 9 aprile su tutte le piattaforme.