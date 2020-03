Rocket League "ritorna al futuro" con il Rocket Pass 6: il video svela la data di inizio

Gli sviluppatori di Psyonix annunciano in video il Rocket Pass 6 di Rocket League e fissano la data di inizio su PC e console della nuova fase ingame che interesserà tutti gli appassionati del celebre gioco arcade racing votato al multiplayer.

L'adrenalinico filmato di presentazione del Rocket Pass 6 lo descrive come un evento a tema cyber sci-fi che graviterà attorno alle sfide da compiere nella zona metropolitana di Neo Tokyo. Con il nuovo Rocket Pass di Rocket League assisteremo così all'introduzione di una serie tutta nuova di oggetti ispirati al cyberpunk e alla fantascienza, grazie ai quali potremo personalizzare la nostra Battle Car e avere una scusa in più per partecipare alle partite della modalità Classificata.

Il sistema di progressione del Rocket Pass 6 includerà 70 livelli, con customizzazioni che comprenderanno il Boost HoloData, l'esplosione Rad Rock o il rumore del motore a tema UFO. Chi acquisterà il Rocket Pass Premium potrà sbloccare immediatamente la supercar Ronin e acquisire ulteriori oggetti progredendo nei livelli di esperienza.

A questo punto non ci resta che informarvi che il Rocket Pass 6 di Rocket League partirà ufficialmente il 25 marzo in coincidenza dell'aggiornamento gratuito (esattamente come quello per lo scambio delle Blueprint) che sarà disponibile per tale data su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.