Rocket League e la rivoluzione free to play: presentate le nuove Sfide

In vista del passaggio free to play di Rocket League, gli autori di Psyonix anticipano una delle sorprese che accompagneranno questa importante trasformazione, ovvero il nuovo sistema delle Sfide.

In coincidenza dell'update di fine estate che renderà Rocket League gratuito su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, gli sviluppatori dell'ormai iconico racing game in salsa calcistica riprogetteranno il sistema attuale delle Challenges per dare inizio a una nuova fase con delle Sfide che saranno decisamente più remunerative e divertenti.

Il nuovo sistema delle Sfide includerà delle Challenges settimanali, stagionali e basate sugli eventi: ciclicamente, gli utenti potranno così cimentarsi in un un minimo di tre sfide a rotazione. Le attività da svolgere in queste sfide saranno molteplici, dalle vittorie raggiunte al numero di gol effettuati, fino ad arrivare ai piazzamenti come Miglior Giocatore della Partita o alle parate compiute.

Il raggiungimento di ciascun obiettivo legato alle nuove Sfide sarà più difficile rispetto alle Challenges attuali ma, in compenso, garantirà rincompense migliori, come elementi per la personalizzazione della propria auto o per il banner giocatore, oltre all'immancabile boost di Punti Esperienza per la progressione del Rocket Pass. Gli acquirenti del Rocket Pass Premium delle singole stagioni, oltretutto, riceveranno il doppio delle Sfide stagionali da completare.

I nuovi giocatori di Rocket League che accederanno per la prima volta al titolo dopo l'avvenuto passaggio al free to play dovranno superare delle Sfide iniziali che daranno accesso ai primi elementi per la personalizzazione dell'auto e a delle Battle Car aggiuntive: per i nuovi utenti, infatti, sarà possibile accedere solo ai modelli Octane, Breakout e Merc, con la necessità di sbloccare gli altri veicoli portando a termine le apposite Sfide. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un approfondimento dedicato ai nuovi Tornei Competitivi di Rocket League free to play.