Rocket League saluta le loot box, in arrivo un sistema ispirato a Fortnite

Gli sviluppatori di Rocket League hanno appena annunciato una grossa novità riguardante le loot box del gioco, il cui contenuto non sarà più completamente casuale.

Ispirandosi infatti a quanto visto con i Lama di Fortnite Salva il Mondo, anche le casse del titolo Psyonix mostreranno ora al giocatore il loro contenuto prima che questo proceda all'acquisto. Si tratta di un sistema molto più trasparente, che permette così all'utente di sapere perfettamente cosa sta per pagare e decidere di conseguenza se effettuare o meno la transazione. Non è da escludere che questa scelta non provenga direttamente dagli sviluppatori ma proprio da Epic Games, che ha di recente acquisito il team Psyonix. Il fatto stesso che Fortnite venga citato sul sito ufficiale del gioco lascia intendere che siano stati i nuovi proprietari ad imporre l'eliminazione delle loot box "classiche". Per quello che riguarda invece il Rocket Pass Premium, le auto acquistabili separatamente nel negozio e l'Esport Shop, questi non subiranno alcun cambiamento. Non è chiaro quando tali modifiche verranno apportate e, al momento, gli sviluppatori si sono limitati ad annunciare che nuovi dettagli arriveranno molto presto.

