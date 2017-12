Rocket League si riconferma il gioco più venduto della settimana sul Nintendo eShop

Confermando il trend della scorsa settimana, Rocket League è tornato in testa alla classifica di vendita del Nintendo eShop. Sul podio troviamo anche Super Mario Odyssey

Ecco la classifica con i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo eShop:

Rocket League Super Mario Odyssey Vs. Super Mario Bros. Mario Kart 8 Deluxe Zelda: Breath of the Wild Stardew Valley Overcooked: Special Edition Minecraft: Nintendo Switch Edition Enter the Gungeon Brawlout Oxenfree Human: Fall Flat Splatoon 2 SteamWorld Dig 2 Sonic Mania Shovel Knight: Treasure Trove Xenoblade Chronicles 2 Snipperclips Mario + Rabbids Kingdom Battle The Elder Scrolls V: Skyrim

Come potete vedere, Rocket League continua ad attirare l'attenzione di molti giocatori Nintendo Switch, con Super Mario Odyssey al secondo posto e The Legend of Zelda: Breath of the Wild in quinta posizione. Risultati sopra le aspettative per Enter the Gungeon, in grado di vendere oltre 75.000 unità su Switch nel giro di pochi giorni.

Con l'occasione vi riproponiamo il nostro articolo con tutte le uscite previste per gennaio 2018 su Nintendo Switch e 3DS.