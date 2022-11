Rocket League Sideswipe: in arrivo la Stagione 6 del gioco mobile gratis, tutte le novità

Se siete soliti giocare a Rocket League Sideswipe sul vostro smartphone Android o iOS, sappiate che tra pochissimi giorni verrà pubblicato l'aggiornamento con tutti i contenuti della Stagione 6, che andrà ad arricchire l'offerta ludica del free to play.

L'update in questione coinciderà proprio con il primo anniversario del gioco mobile gratuito e includerà quindi una serie di contenuti che gli utenti potranno sbloccare senza costi aggiuntivi attraverso il negozio in game. Stiamo parlando delle ruote Dolcetto, del topper Cappellino di compleanno e del turbo Trombetta da festa. Vincendo 20 partite online, inoltre, i giocatori di Sideswipe potranno collegare il loro account mobile a quello della versione casalinga del free to play per ottenere in entrambe le edizioni del gioco l'esclusivo sfondo Polpo.

Oltre ai contenuti gratuiti, l'aggiornamento introdurrà anche una serie di aggiunte 'premium', a partire dal ricco Rocket Pass della Stagione 6. Scalando i livelli del pass stagionale sarà possibile sbloccare numerosi contenuti estetici, tra i quali troviamo anche tre diversi bolidi: la supercar R3MX, la Dingo e il Maverick G1. Passando invece alle modalità, la Stagione 6 introdurrà la possibilità di giocare la versione classificata di Cercatore del Calore, modalità in cui basta un semplice tocco per far sfrecciare l'auto e provare a fare gol.

Prima di lasciarvi al trailer della nuova stagione, vi ricordiamo che l'aggiornamento sarà disponibile dal prossimo 16 novembre 2022 sui dispositivi Android, iPhone e iPad.