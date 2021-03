Rocket League Sideswipe: annunciato lo spin-off gratis per iOS e Android!

Nell'attesa di mostrare il reveal trailer della Stagione 3 di Rocket League, Psyonix ed Epic Games annunciano a sorpresa Rocket League Sideswipe, lo spin-off ufficiale per sistemi mobile iOS e Android del celebre battle car racer votato al multiplayer cooperativo e competitivo.

Il progetto di Sideswipe deve il suo nome alla riformulazione dell'esperienza di gioco e della prospettiva della telecamera che il team di Psyonix opererà per portare su tablet e smartphone l'esperienza arcade di Rocket League.

In questa sua nuova dimensione mobile, l'iconico arcade multiplayer proporrà delle partite della durata di 2 minuti, con lobby online classificate da 1vs1 e 2vs2 e analoghe attività per sfide in locale.

Il nuovo contesto, naturalmente, comporterà lo stravolgimento dei controlli che, pur essendo votati all'accessibilità, andranno padroneggiati con ore ed ore di "esperienza sul campo" per poter apprendere le meccaniche più avanzate. Non mancherà poi il garage, con il suo nutrito set di personalizzazioni da sbloccare avanzando nei livelli di esperienza e scalando le classifiche competitive: in questo caso, il sistema funzionerà in maniera del tutto analoga a quanto avviene su PC e console casalinghe.

L'intenzione di Psyonix è quella di lanciare Rocket League Sideswipe entro la fine del 2021, gratis su iOS e Android. Da qui all'uscita, sono previste diverse fasi di Alpha testing regionali che si terranno per un periodo di tempo limitato su sistemi Android: la prima di queste fasi Alpha parte proprio oggi, 24 marzo, in Australia e Nuova Zelanda.