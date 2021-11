Rocket League Sideswipe quando esce? Le ultime sullo spin-off gratis per iOS e Android

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori di Psyonix hanno confermato con un video l'imminente arrivo su App Store e Google Play di Rocket League Sideswipe, lo spin-off gratuito per sistemi mobile iOS e Android del loro celebre "battle-car racer"

La software house nordamericana approfitta della pubblicazione del nuovo video di Sideswipe per informare gli appassionati che lo spin-off mobile di Rocket League sarà disponibile entro la fine di novembre, e quindi tra pochissimi giorni!

Il lancio del titolo sarà accompagnato dall'apertura della Pre-Season, una fase ingame che getterà le basi per tutte le attività che caratterizzeranno il sistema di progressione delle Stagioni ufficiali. Come spesso avviene in questi casi, il rollout coinvolgerà dapprima i giocatori che risiedono in Australia e Nuova Zelanda, per poi estendersi da qui ai prossimi giorni alle altre regioni. Qualora foste interessati, su Google Play e App Store è già attiva la fase di preregistrazione a Rocket League Sideswipe, tramite la quale poter scaricare automaticamente l'applicazione non appena disponibile.

Sin dalla Pre-Stagione sarà possibile sbloccare oggetti, personalizzare la propria auto preferita e apprendere le basi del sistema di controllo di questo spin-off che, lo ricordiamo, mutuerà le dinamiche di gameplay del Rocket League originario per trasporle nel particolare contesto multiplayer di arene 2,5D con porte riposizionate per accentuare la spettacolarità delle partite.

Nella ricca dotazione contenutistica di questo free-to-play non mancheranno il supporto ai controller, le classifiche mondiali e un sistema di progressione unificato con la versione originaria del kolossal arcade: per ogni partita online completata in Sideswipe si otterrà una "vittoria bonus" su Rocket League, e viceversa.