Rocket League Sideswipe: parte la Stagione 1 con bonus da sbloccare in crossover

Pochi giorni dopo l'arrivo di Rocket League Sideswipe su iOS e Android, parte ufficialmente la Stagione 1 della versione mobile del celebre multiplayer arcade di Psyonix. La progressione unificata consentirà ai partecipanti alla Season inaugurale di Sideswipe di sbloccare diversi oggetti in Rocket League.

La partenza della Stagione 1 di Sideswipe è infatti accompagnata dall'evento Rocket League Crossover: l'accesso allo spin-off mobile e al gioco maggiore con il medesimo account Epic Games sbloccherà due sfide per ricevere altrettanti elementi per customizzare la propria battle-car preferita.

Attraverso il completamento delle due sfide dell'evento crossover è possibile ottenere le ruote Nuhai invertite e l'esplosione gol Wow!, tanto in Rocket League quanto nella versione mobile Sideswipe: le attività dell'evento crossover si concluderanno il 25 gennaio. Sempre fino al 25 gennaio 2022 basterà accedere una volta a Sideswipe per sbloccare il brano "Water Resistant" di Anamanaguchi per poterlo utilizzare come Inno del Giocatore di Rocket League.

Con la Stagione 1 arriva anche il primo Rocket Pass Premium di Sideswipe, con ricompense da sbloccare parallelamente a quelle del livello competitivo raggiunto nel Rocket Pass gratuito. A partire da oggi, 2 dicembre, tutti i brani presenti nella colonna sonora di Sideswipe sono disponibili in una playlist della radio di Rocket League.