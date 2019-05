Rocket League sommerso di recensioni negative su Steam dopo l'acquisizione di Epic Games

Rocket League è la nuova illustre vittima del review bombing su Steam. Il titolo arcade e gli sviluppatori di Psyonix sono stati recentemente acquisiti da Epic Games, e sembra che la community PC abbia mal digerito la notizia a tal punto da protestare in massa sulle pagine del marketplace di Valve.

La media delle recensioni utenti su Steam è calata a picco nelle scorse ore, portando la valutazione generale da "Molto Positiva" a "Mista". Tuttavia, è intervenuta Valve in persona per mettere fine alla sommossa degli utenti, selezionando le recensioni negative che facevano riferimento ad Epic Games e catalogandole nella sezione "Attività Off-Topic". Le recensioni in questione sono ancora perfettamente visibili sullo store, ma non vengono più conteggiate per determinare il giudizio su Rocket League.

A seguito del sorprendente annuncio dell'acquisizione portata a termine da Epic Games, in tanti si sono chiesti se presto Rocket League possa essere rimosso da Steam per diventare una vera e proprio esclusiva Epic Store su PC. La compagnia di Fortnite ha dichiarato che, almeno per il momento, non vi è alcun piano per un'operazione di questo tipo. Una volta chiuse le pratiche per l'aquisizione, Epic si concentrerà sul fornire il miglior supporto continuativo a Rocket League, che già autonomamente si è arricchito ed espanso in maniera notevole dall'originale pubblicazione ad oggi.