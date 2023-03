Rocket League: la Stagione 10 arriva con la Volkswagen Golf II GTI

A pochi giorni dal termine dell'attuale stagione, il team di Rocket League ha finalmente tolto il velo dalla Stagione 10, la quale introdurrà anche e soprattutto una nuova collaborazione con un brand automobilistico di fama mondiale.

Al centro della nuova stagione troviamo infatti la Volkswagen Golf II GTI, automobile che si potrà sbloccare tramite l'acquisto del Rocket Pass Premium. A dirla tutta, i possessori del contenuto in questione avranno accesso a ben due varianti del veicolo: la versione Octane Hitbox, disponibile da subito, e quella RLE potenziata, la quale richiederà però di scalare i livelli del pass.

Ovviamente la Stagione 10 non propone solo un ricco Rocket Pass, ma anche tanti altri contenuti fruibili da qualsiasi giocatore in maniera completamente gratuita. Oltre alla variante della mappa Oasis che prende il nome di Deadeye Canyon, i giocatori potranno anche cimentarsi in una serie di modalità a tempo limitato con ricompense esclusive. In aggiunta, gli sviluppatori hanno implementato una nuova funzionalità, grazie alla quale ogni playlist indicherà il tempo stimato per trovare una partita tramite il matchmaking.

La Stagione 10 di Rocket League sarà attiva dall’8 marzo alle ore 17:00 del fuso orario italiano e l'aggiornamento al cui interno vi sono tutti i contenuti in uscita arriverà qualche ora prima, ovvero il 7 marzo 2023 alle ore 13:00 italiane.