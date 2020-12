Rocket League, Stagione 2 a tema synthwave: immagini e video su Rocket Pass e nuova Arena

Come suggerito dall'approfondita scheda sugli Inni dei Giocatori di Rocket League Stagione 2, la prossima fase ingame del celebre arcade racing a vocazione calcistica sarà foriera di novità per tutti gli appassionati del titolo Psyonix... e del synthwave!

La Season 2 del videogioco multiplayer che nei mesi scorsi ha abbracciato il free-to-play, infatti, si rifarà alle sonorità elettroniche della musica anni '80 e alle atmosfere di titoli come Far Cry 3 Blood Dragon per catapultarci in una "dimensione al neon" realizzata in collaborazione con l'artista Kaskade.

Il tema scelto da Psyonix per dare forma alla Stagione 2 di Rocket League si rifletterà naturalmente nella marea di oggetti e personalizzazioni che avremo modo di sbloccare nel nuovo Rocket Pass, con una progressione che correrà sul doppio binario delle sfide gratuite e legate all'acquisto del Premium Pass. Una volta giunti al Livello 70, gli utenti potranno sbloccare la battle-car R3MX GMT, con nuovi adesivi come Filiformer ed EQ-RL, le ruote Woofer e MTRX o le esplosioni gol Crescendo e Spettacolo di Luci. Alcuni degli oggetti del Rocket Pass, oltretutto, pulseranno e lampeggeranno al ritmo della musica dei menù e dell'Arena!

A proposito di Arena: gli autori di Psyonix hanno voluto celebrare la presentazione della nuova Stagione di Rocket League con delle immagini che ritraggono Neon Fields, la nuova ambientazione competitiva che debutterà il 9 dicembre insieme alla Season 2.