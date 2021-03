Rocket League, Stagione 3 a tutto motorsport: arrivano le auto F1 e Nascar

Mentre in Fortnite si svolgeva la prima del concerto di Kaskade, coronamento dell'evento crossover Llama-Rama, i ragazzi di Psyonix svelavano ufficialmente la Stagione 3 di Rocket League, che prenderà ufficialmente il via il 7 aprile.

Dopo aver celebrato la musica, Psyonix ha scelto il mondo del motorsport come tema portante della nuova stagione di contenuti. All'inizio del mese di maggio farà il suo debutto un battle car ispirata ai veicoli che gareggiano nella NASCAR, mentre a fine maggio toccherà ad una monoposto da Formula 1. Psyonix ha inoltre creato un "demone della velocità" in grado di competere contro queste due potenti automobili, ossia la Tyranno, che potrà essere sbloccata all'interno del Pass della Stagione 3. Restando in tema, gli sviluppatori hanno anche ridisegnato l'arena DFH Stadium, mettendo a punto una nuova variante denominata "Circuito" che include un vero e proprio tracciato al suo interno. Sarà disponibile sia nelle playlist casual, sia in quelle competitive.

Trovate un'anteprima delle nuove battle car e dell'arena riprogettata nel trailer in apertura di notizia. La Stagione 3 prenderà il via il 7 aprile, anticipata da un update che verrà messo a disposizione alla mezzanotte in punto. Rocket League è disponibile in formato free-to-play su PC via Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

A proposito del concerto di Kaskade in Fortnite, se vi siete persi la prima non temete: potete rivederlo in Party Reale oggi 27 marzo alle 14:00 e alle 19:00.