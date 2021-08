Rocket League Stagione 4: grandi novità in arrivo per i Tornei Competitivi

Con ancora negli occhi le spettacolari scene dell'Aston Martin di James Bond che sfreccia su Rocket League, i ragazzi di Psyonix preannunciano l'arrivo nella Stagione 4 di una delle funzioni più richieste dagli appassionati dei Tornei Competitivi del kolossal free to play.

A pochi giri dalla conclusione dell'attuale Season 3, gli sviluppatori di San Diego confermano che sin dall'inizio della Stagione 4 assisteremo all'aumento del numero di Tornei Competitivi a cui partecipare ogni giorno.

L'espansione del programma eSport di Rocket League, dettato dalle richieste della community, passerà per l'aggiunta di modalità extra e degli attesissimi Tornei 2 contro 2. Questi ultimi, spiega Psyonix, funzioneranno esattamente come i Tornei 3v3: basterà unirsi a una di queste competizioni sia da soli o con un compagno di squadra per dare inizio alle sfide in gironi composti da 32 team.

Parallelamente all'ampliamento del programma dei Tornei quotidiani, ci sarà poi l'inclusione di altre manifestazioni competitive a cadenza settimanale, con tempistiche studiate per garantire una copertura più capillare negli orari di massimo afflusso di giocatori per ciascuna regione.

In quest'ottica rientra anche l'aggiunta di sfide competitive con modalità extra, come Rissa, Canestro, Dropshot o Giorno di Neve. La particolare natura di queste attività, ovviamente, farà sì che le squadre che intendono parteciparvi non vedranno modificare la propria posizione nel Torneo, indipendentemente dalle prestazioni raggiunte. In compenso, da questi tornei i giocatori avranno comunque modo di ricevere Crediti e Titoli per le vittorie conseguite.

Le grandi novità previste per le modalità eSport di Rocket League durante la Stagione 4 saranno accompagnate dalla riformulazione dell'Interfaccia dei Tornei, che difatti verrà ampliata e aggiornata per mostrare un registro della cronologia, il periodo di iscrizione, la posizione finale e quella raggiunta nel torneo. La Stagione 4 di Rocket League partirà l'11 agosto su PC e console.