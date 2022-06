Rocket League: la Stagione 7 porta il lusso sfrenato nel gioco gratis

A distanza di anni dall'uscita, Rocket League continua ad essere aggiornato e proprio questa sera è stato confermato l'arrivo della Stagione 7, la quale introdurrà numerose novità nel gioco gratis.

Il tema principale della settima stagione del free to play targato Psyonix è il lusso e, a tal proposito, saranno numerosi gli elementi cosmetici ricchi di dettagli dorati. Si parte con la versione dorata dell'arena Utopia Coliseum, che sta per rifarsi il look grazie ad un makeover glamour. Anche il pass riceverà contenuti sfarzosi come l'auto Maestro, le ruote Carat Cutter e l'adesivo Marble Floor. Chi è interessato agli eventi a tempo, invece, sarà felice di sapere che è stato confermato il ritorno dell'Anniversario Estivo di Rocket League, durante il quale arriveranno numerose novità e, probabilmente, anche ricompense gratuite che il team di sviluppo svelerà tra qualche settimana.

La Stagione 7 di Rocket League avrà inizio il prossimo 15 giugno 2022 e sarà preceduta dalla pubblicazione di un aggiornamento gratuito, in arrivo qualche ora prima rispetto al debutto dei nuovi contenuti.

Sapevate che la chat vocale è tornata in Rocket League proprio qualche settimana fa e permette ai giocatori del free to play di comunicare più facilmente?