Rocket League Summer Road Trip: le novità di luglio tra oggetti gratis, bundle e sfide MTL

Forti dell'incrollabile popolarità di Rocket League, i ragazzi di Psyonix svelano il programma completo delle attività, dei bonus e delle offerte che interesseranno il loro ormai iconico party game per tutta la durata della Summer Road Trip.

Da qui alle prossime settimane, gli sviluppatori di San Diego daranno modo ai giocatori di cimentarsi in sfide MTL sempre varie e, soprattutto, di rimpolpare il proprio garage con alcune delle auto premium più ambite, come la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro.

Eccovi allora il riassunto delle attività, dei bonus, degli oggetti gratuiti e dei bundle speciali a cui accedere nella dimensione competitiva di Rocket League nel corso del mese di luglio, in coincidenza del Summer Road Trip 2021:

Dall'1 al 5 luglio - MTL Heatseeker e fine settimana con punti esperienza doppi

e fine settimana con punti esperienza doppi Dall'1 al 7 luglio - Red, White & Boom Bundle contenente la Ford F-150 acquistabile nel Negozio

contenente la Ford F-150 acquistabile nel Negozio 7 luglio - Festeggiamenti per il sesto anniversario di Rocket League: il Summer Formal Bundle sarà disponibile nel Negozio. All'interno del bundle troviamo l'Adesivo Abito stravagante Octane, il Topper Formal Fitter e le Ruote Formal Four-Fours.

sarà disponibile nel Negozio. All'interno del bundle troviamo l'Adesivo Abito stravagante Octane, il Topper Formal Fitter e le Ruote Formal Four-Fours. 7 luglio - Antenna Fancy Ferrule riscattabile gratis nel Negozio

riscattabile gratis nel Negozio Dall'8 al 12 luglio - MTL Palla da spiaggia

Dall'8 al 14 luglio - Il Bundle Knight Rider con K.I.T.T. ritorna nel Negozio

con K.I.T.T. ritorna nel Negozio Dal 15 al 19 luglio - MTL Dropshot Rumble

Dal 15 al 22 luglio - Il Negozio accoglierà il Back to the Future Bundle con la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro e tanti oggetti a tema

con la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro e tanti oggetti a tema Dal 22 al 26 luglio - MTL Rocket Labs Loophole

Dal 22 al 28 luglio - Il Jurassic World Bundle con la Jeep Wrangler di Jurassic Park sarà acquistabile nel Negozio

Nell'attesa di scoprire quali sono i piani di Psyonix per la fase finale della Stagione 3, vi ricordiamo che nelle giornate della causa Epic vs Apple sono trapelati i piani per la versione PS5 e Xbox Series X/S di Rocket League.