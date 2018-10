Rocket League: il supporto per Xbox One X arriva a dicembre

Psyonix ha annunciato che l'aggiornamento Xbox One X per Rocket League arriverà a dicembre. Lo studio ha impiegato parecchio tempo per ottimizzare il gioco ma finalmente l'update è quasi pronto a vedere la lice.

Entro la fine dell'anno quindi Rocket League sarà ottimizzato per Xbox One X con supporto per la risoluzione 4K dinamica, 60 fps e HDR, al momento lo studio non ha diffuso ulteriori dettagli ma ha invitato i giocatori a restare sintonizzati per saperne di più...

A dicembre dovrebbero arrivare anche il nuovo Rocket Pass e la Frosty Fest 2018, evento invernale con nuove sfide e ricompense. Ricordiamo che fino al 5 novembre è in corso l'evento Halloween di Rocket League, dedicato alla festa più spaventosa dell'anno.

Sapevate che Mattel ha annunciato un Playset Hot Wheels dedicato a Rocket League, con tanto di tabellone, arena e automobili radiocomandate?