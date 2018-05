Rocket League: svelata la roadmap dei prossimi aggiornamenti

Nelle scorse ore, il team di Rocket League ha annunciato tutte le novità che approderanno in-game nel corso dei prossimi mesi. Tra queste, i richiestissimi party Cross-Platform e un nuovo sistema di leveling.

I contenuti annunciati nella roadmap verranno rilasciati progressivamente in un periodo di tempo che si estende da ora fino a fine estate. Vediamo di seguito che cosa ci aspetta!

Maggio

L'aggiornamento è previsto per fine mese e porterà con sé i seguenti contenuti:

Una nuova Arena;

L'inizio dell'ottava Stagione Competitiva;

Le ricompense per la settima Stagione Competitiva;

Nuova musica in-game con il rilascio di "Rocket League x Monstercat Vol. 3";

Altri contenuti aggiuntivi.

Giugno

Nel mese di Giugno verranno proposte diverse attività, sia in-game che non:

Un nuovo evento estivo in-game;

in-game; Le finali della RLCS in diretta da Londra (non dimenticate di seguirle via Twitch per ottenere esclusive ricompense in-game);

Un nuovo DLC Premium.

Luglio

Come accade ogni anno, nel mese di Luglio si celebra il compleanno di Rocket League. L'anniversario verrà celebrato con un grande evento in-game, che includerà diversi contenuti speciali ispirati al passato (per i fan di lunga data) e una buona dose di nuove ricompense da guadagnare. Ulteriori dettagli verranno comunicati a ridosso della celebrazione.

Aggiornamento estivo (Luglio-Agosto)

L'aggiornamento previsto per i mesi estivi riguarda diversi aspetti legati ad importanti funzionalità all'interno del gioco. Passiamo in rassegna i cambiamenti più rilevanti:

Amici e party Cross-Platform

Registrazione di un ID in-game: combinazione di un nome e un codice univoco (ad esempio Scarab#7777);

Possibilità di aggiungere amici che giocano a Rocket League su altre piattaforme, inserendo il loro ID nella nuova lista di amici in-game;

Possibilità di creare un party Cross-Platform e di giocare online con i propri amici.

Progressione 2.0 (aggiornamento del sistema di leveling e di XP)

Rimozione dell'attuale level cap, impostato al 75, e ribilanciamento dell'intero sistema di progressione. I livelli saranno costituiti da una quantità fissa di XP da guadagnare, e dunque non si allungheranno più esponenzialmente con il salire di livello;

I livelli di tutti i giocatori saranno convertiti nel nuovo sistema in base al tempo di gioco su Rocket League;

Salire di livello garantirà drop migliori: Non comune, Raro, Molto raro o Importato. Questi drop non saranno più, dunque, casuali nel tempo;

Possibilità di guadagnare nuovi Titoli e Sfondi al livello 100 e superiori;

Gli XP saranno guadagnabili soltanto tramite partite online;

Gli XP si baseranno non solo sul punteggio ottenuto, ma anche sul tempo trascorso nelle partite;

Nuove meccaniche legate agli XP (Bonus per completamento partite, per la partecipazione a più partite consecutive, per giocare in party e penalità per coloro che abbandonano un match in tutte le modalità).

"Rocket Pass"

Insieme all'aggiornamento del sistema di leveling e di XP, si sta lavorando a nuovi modi per ottenere oggetti e per progredire all'interno di Rocket League.

Il "Rocket Pass" consiste in un sistema di contenuti guadagnabili, distribuiti su diversi Livelli. Il Livello aumenta semplicemente accumulando esperienza, sbloccando contenuti nuovi ed esclusivi. Ogni "Rocket Pass" durerà per qualche mese prima di essere ritirato, dopodiché un nuovo Pass prenderà il suo posto con nuovi contenuti da sbloccare.

Il "Rocket Pass" ha sia percorsi Free che percorsi Premium, in modo che ognuno avrà qualcosa su cui lavorare. Il percorso Free contiene nuovi oggetti cosmetici, chiavi per aprire bauli ed esclusivi titoli in-game. Il percorso Premium, invece, avrà un costo fisso di partecipazione. Si avrà modo di provare in anteprima il contenuto legato al percorso Premium prima di comprare lo sblocco per accedervi.

Il sistema "Rocket Pass" è ancora in fase di sviluppo e, di conseguenza, si saprà qualcosa di più specifico con l'avanzare del tempo.

Con quest'ultima novità, si conclude la carrellata di tutte le modifiche inserite nella roadmap di Rocket League. Ricapitolando, oltre all'aggiunta di nuovi contenuti e al restauro del sistema di leveling, si avrà finalmente la possibilità di giocare online con amici che possiedono il gioco su altre piattaforme. Il "Rocket Pass", invece, sembra un sistema molto simile all'attuale Pass Battaglia presente su Fortnite.

Non ci resta che aspettare il rilascio dei molteplici aggiornamenti mensili per poter provare con mano tutte le nuove modifiche annunciate.

Ci vediamo sul terreno di gioco!