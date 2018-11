Rocket League: svelate le aggiunte della versione Xbox One X Enhanced

Il Game Director di Rocket League Scott Rudi ha illustrato le funzionalità aggiuntive che contraddistingueranno la versione Xbox One X Enhanced del famoso racing game competitivo di Psyonix quattro chiacchiere con i curatori del "blog istituzionale" di Microsoft Xbox Wire.

Stando a quanto specificato dallo sviluppatore a capo del progetto di Rocket League, a partire dal prossimo aggiornamento il titolo verrà visualizzato su Xbox One X in 4K nativo, con una frequenza di aggiornamento delle immagini ancorata sui 60fps anche nelle situazioni di gioco più concitate e nelle sfide con sei o più partecipanti connessi in contemporanea.

Gli utenti della console mid-gen di Microsoft che giocano su una TV Full-HD potranno godere del supersampling, una funzionalità che rende più nitide le immagini a schermo senza produrre aliasing ed eventuali artefatti grafici dovuti alla differenza di risoluzione. Sui TV che supportano il 4K, Rocket League offrirà l'HDR con opzioni per regolare i livelli di Bianco, il Contrasto nella profondità cromatica e i valori di luce con la tecnologia Side-by-Side.

Le caratteristiche aggiuntive della versione Xbox One X Enhanced, ci tengono a ribadire i ragazzi di Psyonix, non influirà sulle meccaniche di gameplay e non impatterà sul bilanciamento delle partite multiplayer ma servirà solo a rendere più accattivante e coinvolgente l'esperienza di gioco: l'input lag sarà il medesimo riscontrabile sulle altre piattaforme, così come il comportamento del motore fisico in relazione all'aumento del framerate.

L'aggiornamento di Rocket League dedicato alla versione Xbox One X dovrebbe arrivare a dicembre, diversamente dall'update che promette di introdurre i party cross-platform per il quale, purtroppo, occorrerà attendere fino ai primi mesi del 2019 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e, ovviamente, Xbox One.