Rocket League: svelate in video le novità dell'evento Radical Summer

Gli autori di Psyonix svelano in video tutte le attività, le espansioni e le novità di gameplay che interesseranno Rocket League nel corso dell'evento Radical Summer su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come preannunciato nelle scorse settimane dagli autori statunitensi, il cui studio è stato recentemente acquisito da Epic Games, Radical Summer sarà suddiviso in tre diverse "fasi" che celebreranno i mitici anni '80. La prima fase, Blockbusters, andrà in scena dal 10 giugno all'1 luglio e presenterà una collezione di oggetti unici da sbloccare affrontando le sfide delle lobby classificate e di quelle pubbliche. La seconda fase del Radical Summer celebrerà la Cultura degli anni '80 e avrà luogo dall'1 al 22 luglio su tutti i sistemi.

Il programma di Psyonix si concluderà ufficialmente con la terza e ultima fase dell'evento che, dal 22 luglio al 12 agosto, chiuderà nel migliore dei modi il Radical Summer di Rocket League con delle attività e dei contenuti sbloccabili ispirati alla Televisione degli anni '80.

In ciascuna fase ingame assisteremo all'introduzione di nuove Battle-Car acquistabili attraverso il negozio interno del titolo: tra queste, troveremo la leggendaria K.I.T.T. della serie TV di Supercar e la Ecto-1 dell'epopea cinematografica di Ghostbusters. Date un'occhiata al funambolico trailer confezionato da Psyonix per celebrare il lancio imminente della Radical Summer di Rocket League e fateci sapere attraverso il modulo dei commenti cosa ne pensate di questo evento estivo a fasi.