Rocket League: svelati i dettagli e la data di lancio del Rocket Pass 1

Psyonix si appresta finalmente a lanciare l'atteso Rocket Pass 1 di Rocket League. Il nuovo sistema di progressione a tempo debutterà ufficialmente il 5 settembre alle ore 19:00.

Per l'occasione, la compagnia ha anche pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, nel quale viene fornito un assaggio dei tantissimi nuovi oggetti cosmetici in esso inclusi. Il Rocket Pass 1 non andrà a sostituire il sistema di progressione base, bensì ad affiancarlo, e permetterà ai giocatori di sbloccare tantissime ricompense completando le partite, guadagnando esperienza e salendo di livello.

Il Rocket Pass 1 sarà valido da 5 settembre al 26 novembre e debutterà in due differenti versioni. Una gratuita comprendente 29 livelli e una premium (al prezzo di 9,99 euro o 10 chiavi) che invece proporrà ben 70 livelli ricchi di ricompense di alta qualità. I giocatori premium potranno continuare a progredire anche dopo il settantesimo livello per ottenere le versioni certificate e verniciate di alcuni oggetti inclusi nel pass. Sarà anche possibile guadagnare livelli più velocemente utilizzando le chiavi a pagamento. Non saranno incluse sfide di gameplay, per salvaguardare il bilanciamento del gioco. In ogni caso, Psyonix sta valutando, per il futuro, l'inserimento di obiettivi specifici che non alterano il gameplay.

Come la numerazione lascia intendere, al Rocket Pass 1 ne seguiranno degli altri. Al termine della prima stagione i giocatori potranno conservare tutti gli oggetti guadagnati, ma vedranno azzerati i loro moltiplicatori d'esperienza e ricominceranno dal livello 1 all'avvio della Stagione 2. Un po' come accade in Fortnite, solo che in questo caso, come già specificato, non ci saranno sfide di gameplay.

Rocket League è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La scorsa settimana è stato pubblicato l'aggiornamento 1.50 che ha stravolto il sistema di progressione base e ha introdotto i club.