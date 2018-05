Rocket League: il Team Dignitas recluta i campioni del mondo Gale Force esports

Il Team Dignitas ha modificato in toto il roster attivo in Rocket League e ha acquisito i membri di Gale Force eSports. I Gale Force, forse lo ricorderete, non sono altro che i campioni del mondo in carica.

Il team europeo è composto da Jos "ViolentPanda" van Meurs, Pierre "Turbopolsa" Silfver e Alexandre "Kaydop" Courant. Il trio giocherà sotto le insegne di Dignitas per la prima volta tra pochi giorni, a giugno, a Londra in una tappa fondamentale per la stagione competitiva: il campionato mondiale RLCS, dove cercheranno di difendere il titolo.

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Team Dignitas, insieme al mio team", ha detto ViolentPanda in occasione dell'annuncio. "Non vedo l'ora di riconfermarci come una delle migliori squadre del mondo e non vedo l'ora di farlo come Team Dignitas al Rocket League World Championship di Londra".

Il trio sostituisce Zoli "zol" Digness, Isaac "Turtle" App e Reed "Chicago" Wilen che erano membri del team di Rocket League noto come Applesauce. Il trio è riuscito a chiudere la stagione al quarto posto della North American Rocket League Rival Series e ha perso contro Cloud9 nelle finali regionali nordamericane.

"Vorremmo ringraziare Chicago, zol e Turtle per il loro tempo e la loro professionalità durante il periodo che hanno giocato per il Team Dignitas", ha dichiarato l'organizzazione professionistica. "Questi giovani talenti hanno un brillante futuro in Rocket League e siamo orgogliosi di averli avuti in Team Dignitas. Il nostro gruppo fornirà loro assistenza mentre cerchiamo la loro nuova casa".