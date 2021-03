Rocket League: torna l'evento Llama Rama con tanti bonus a tema Fortnite

La Stagione 2 di Rocket League sta per volgere al termine, e così i ragazzi di Psyonix decidono di chiuderla nel migliore dei modi organizzando un nuovo evento Llama Rama che promette di offrire tanti bonus a tema Fortnite per i fan del battle car racer a vocazione multiplayer.

Il nuovo evento crossover celebrerà la fine della seconda Season pianificata dagli autori statunitensi dopo aver abbracciato il modello free-to-play con Rocket League. Llama Rama 2 avrà in Kaskade la sua star indiscussa, con musiche e nuovi oggetti di personalizzazione da sbloccare nel Negozio.

Come ogni evento che si rispetti, naturalmente anche nella nuova fase Llama Rama sarà possibile completare tutta una serie di sfide per ricevere in via del tutto gratuita degli oggetti a tema come le ruote Ombrello Reale, l'adesivo Octane Vello di Yonder e l'inno del giocatore Llama Bell, da utilizzare per festeggiare ogni gol segnato o la vittoria della propria squadra.

L'evento Llama Rama di Rocket League sarà disponibile dal 25 marzo al 9 aprile su tutte le piattaforme. Per tutta la durata di questa fase in crossover con Fortnite Battaglia Reale, gli utenti troveranno nel Negozio il Bundle Kaskade che, al costo di 1.000 crediti, offre gli adesivi Octane e Dominus, due set di ruote speciali e l'ultima hit di Kaskade, "Miles to Go", come inno del giocatore.