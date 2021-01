Rocket League: tornano dopo anni le Sfide sperimentali Rocket Labs

Inaugurata la Stagione 2 di Rocket League a tema synthwave, i ragazzi di Psyonix ripescano dal glorioso passato del loro "battle-car racer" le attività Rocke Labs, delle sfide sperimentali che catapultano i giocatori all'interno di arene dalla forma non canonica.

Assenti dal 2016 dalla rotazione delle sfide offerte da Psyonix, le Rocket Labs di Rocket League si preparano quindi a tornare nella dimensione multiplayer con una playlist che presenterà nuovi tipi di arene e modalità speciali.

La prima playlist Rocket Labs sarà disponibile a partire da questo fine settimana e darà accesso al Ca-r-lcio sul Galleon, un tributo a un'arena accessibile nel classico Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. Come per il Galleon originale, anche la sua reinterpretazione del 2021 modificherà in maniera profonda l'aspetto dell'arena per introdurre dei ponti rialzati dietro a ogni porta. In cima alla notizia trovate il video che mostra la nuova versione dell'arena Galleon.

La playlist della prima LTM di Rocket Labs sarà disponibile fino alle ore 3:00 italiane di martedì 19 gennaio. Psyonix promette di riproporre queste attività in futuro, con nuove modifiche alle arene, delle mutazioni alle regole delle partite e delle abilità inedite che aggiungeranno un pizzico di imprevedibilità alle sfide online, il tutto proposto in parallelo al già ricco ventaglio di attività delle modalità classificate e competitive di Rocket League su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.