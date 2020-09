Rocket League: trucchi utili per vincere in modalità 3v3

Se anche voi avete intenzione di cimentarvi in una delle divertentissime modalità di Rocket League, magari insieme ad alcuni amici, gli scontri tre contro tre sono sicuramente uno dei modi migliori per iniziare a giocare.

La modalità tre contro tre è la prima di quelle finora trattate nella quale entra in gioco la gestione dei ruoli all’interno dello squadra. Per via della presenza di tre giocatori in ogni team, si renderanno al contempo necessarie sia una certa rotazione, presente in maniera molto più massiccia durante le partite due contro due, sia una buona preparazione e distinzione dei diversi ruoli che dovrete interpretare nel corso del match.



In questa modalità, infatti, diventerà fondamentale assegnare a ciascun membro della squadra un preciso ruolo, al quale dovrà dedicare la maggior parte del tempo durante la partita: tendenzialmente, uno dei tre giocatori si vedrà assegnata la difesa della propria porta, mentre i suoi compagni di squadra si dedicheranno ad attaccare e contendere il possesso del pallone alla squadra avversaria.

Le prime differenze tra la modalità 3v3 e le due precedentemente trattate nelle nostre guide si incontrano già durante i faccia a faccia, scontri per contendersi il possesso del pallone all’inizio della partita o dopo un gol. In queste occasioni, potrete riproporre la stessa strategia offensiva che vi abbiamo proposto all’interno della guida per Rocket League modalità 2v2. Accordandovi con i vostri compagni di squadra, dovrete lanciare un membro della vostra squadra a tutta velocità direttamente contro il pallone; un secondo giocatore dovrà invece seguire da vicino l’azione, stando pronto a colpire la palla dopo un eventuale contrasto tra il compagno e un avversario; nel frattempo, il terzo componente della squadra potrà retrocedere fino a coprire adeguatamente lo specchio della porta, accumulando nel frattempo carburante utile per effettuare parate al volo in caso di necessità, salvaguardando la propria porta e trasformando così una strategia completamente votata all’attacco, ma rischiosissima, in una tattica con un buon rapporto rischio/guadagno.

In fase di attacco, la strategia più efficace da utilizzare è quella di portare due tiratori verso il centro dell’area avversaria, in attesa che il terzo compagno metta in mezzo il pallone sfruttando uno degli angoli del campo: in particolare, per aumentare le possibilità di riuscita della manovra, e al contempo ridurre i rischi di subire un contropiede letale, è buona norma che il giocatore con la maggior quantità di carburante residuo resti qualche metro più indietro rispetto al compagno, in modo tale da intercettare eventuali ribattute della difesa avversaria, e all’occorrenza riuscire a ripiegare velocemente verso la propria porta.

In fase difensiva, ovvero quando i giocatori avversari sono in possesso di palla, avete due possibilità per agire: inviare 2 giocatori a tentare di intercettare il pallone ed eventualmente far partire un contropiede, oppure far uscire un solo compagno di squadra e mantenere gli altri 2 nei pressi della porta, in modo tale da difendere in maniera più efficace al prezzo della quasi totale impossibilità di ripartire velocemente nel caso riusciste a rubare la palla ai vostri avversari. In questo caso la scelta sta a voi, ma in generale la strategia più importante che potete mettere in atto è comunicare il più possibile con i vostri compagni di squadra, magari giocando insieme ai vostri amici, così da raggiungere alti livelli di coordinazione di squadra e cooperazione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la nostra guida con le migliori strategie per affrontare la modalità 1v1. Non dimenticate di dare anche un'occhiata ai consigli più generali per vincere e dominare sui campi di Rocket League.