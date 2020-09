Rocket League: trucchi per vincere in modalità 4v4

La modalità più caotica e divertente da affrontare insieme ad un gruppo di amici all’interno di Rocket League è sicuramente la modalità 4v4: seguiteci all'interno di questa guida per scoprire alcuni trucchi utili per aumentare le vostre possibilità di vittoria.

Durante uno scontro quattro contro quattro è estremamente difficile studiare e mettere in pratica strategie e tattiche che possano essere davvero efficaci, poiché la presenza di ben otto giocatori sullo stesso campo di gioco rende quasi impossibile eseguire un piano d’attacco dall’inizio alla fine senza essere mai interrotti o fermati completamente: non per niente questa modalità è definita Chaos Mode, ed è l’unica modalità di cui non esiste una versione competitiva.

La strategia più importante che potrete mettere in pratica in uno scontro di questo tipo, nonché probabilmente l’unica in grado di fornirvi garanzie di successo, è quella di comunicare moltissimo con i vostri compagni di squadra: mai come nella modalità 4v4 è infatti fondamentale parlare con gli altri giocatori, siano essi vostri amici o sconosciuti che si sono uniti al vostro gruppo, per riuscire a manovrare il pallone e costruire azioni di attacco in maniera un po’ più efficace. Avere una scarsa comunicazione con il resto del vostro team creerà solamente confusione in campo e vi impedirà di elaborare tattiche concrete: dovrete insomma muovervi come un solo uomo, andando a coprire la posizione di un compagno in caso di necessità, accompagnando la manovra offensiva stando sempre pronti ad intervenire, e ripiegando verso la vostra porta ogni volta che gli avversari si avvicineranno pericolosamente ad essa.

In ogni caso, durante le azioni offensive la tattica di far rimbalzare il pallone in uno degli angoli per farlo carambolare al centro dell'area avversaria resta come sempre la più efficace, ma anche la più utilizzata e conosciuta, e per questo potreste essere spesso ostacolati dai vostri avversari, che difendendo in quattro potrebbero facilmente riuscire a strapparvi il possesso di palla. Per evitare situazioni di questo tipo cercate di seguire da vicino l'azione del vostro compagno, in modo tale da poter intervenire velocemente nel caso fosse necessario, andando a contrastare le azioni dei vostri avversari in maniera aggressiva. In fase difensiva, invece, sarebbe bene tenere sempre un giocatore della vostra squadra a protezione della porta, così da avere sempre un'ultima linea di difesa in caso gli altri membri del team dovessero essere superati dagli avversari, un'eventualità effettivamente molto probabile nel corso una partita 4v4 a causa proprio della caoticità degli scontri che si verificano anche in caso di un match tra due squadre molto affiatate.

Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme. Se siete nuovi giocatori del titolo di Psyonix, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre guide sulle modalità di gioco, iniziando dallo scontro 1v1.