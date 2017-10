ha finalmente annunciato la data di uscita per la versionedi: il gioco sarà disponibile sulla console Nintendo a partire dal prossimo 14 novembre. Il titolo è anche protagonista dell'ultima puntata di

Come potete vedere in cima alla notizia, l'ultima puntata di Nintendo Minute è stata dedicata alla versione Switch di Rocket League, in cui è possibile vedere il gioco di Psyonix in azione sulla console Nintendo. Tra la varie novità introdotte da questa nuova edizione, ricordiamo la presenza delle auto a tema Mario e Metroid.

Rocket League sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 14 novembre.